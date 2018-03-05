الدملوجي:سليم الجبوري يمنع النواب من الإدلاء بتصريحاتهم

الدملوجي:سليم الجبوري يمنع النواب من الإدلاء بتصريحاتهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفضت رئيس لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية ميسون الدملوجي ،الاثنين، قرارات رئيس البرلمان سليم الجبوري بمنع النواب من استخدام المركز الصحفي والادلاء بتصريحاتهم معتبرا ان ذلك تكميما للافواه .وقالت الدملوجي في تصريح  صحفي لها اليوم ، ” علمت بقرار رئيس البرلمان سليم الجبوري وابلغوني لما كنت اريد دخول المركز الصحفي واستخدامه بان دخولي ممنوع بأمر من رئيس البرلمان لكني رفضت ذلك ودخلت .. انه امر مثير للاستغراب”.واعتبرت الدملوجي ان تلك الخطوة التي لجأ اليها رئيس البرلمان بمنع النواب من دخول المركز الصحفي واستخدامه للادلاء بتصريحات ” تكميم للافواه لا تسمح به”.وقالت “انه ليس من حقه ولا من حق احد ان يمنع النائب من استخدام المركز الصحفي والادلاء برايه”.وأضافت “ابلغت رئيس الدائرة الاعلامية بان يذهب ليشتكي اينما يريد علي لن يمنعني احد من الادلاء بتصريحاتي واستخدام المركز الصحفي لذلك”.وأغلقت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، باب الدخول للمركز الصحفي أمام النواب لحين اكمال التصويتات.وقال مصدر برلماني إن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب منعت اليوم، الصحفيين من اخذ تصريحات من قبل النواب الذي منعوا أيضا من استخدام المركز الصحفي في وقت انعقاد الجلسة، فيما اشارت الى انها ستسمح بذلك بعد الانتهاء من التصويتات.وأضاف انها قامت ايضا بغلق باب الدخول للمركز الصحفي امام النواب.وكان مجلس النواب عقد، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية الرابعة عشر ضمن الفصل التشريعي الاخير برئاسة سليم الجبوري.

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