الدهلكي:جرف قبور الأموات من قبل الوقف الشيعي تجاوز على الدين والأخلاق

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي ، الاربعاء 28 اب 2019، ان مضي الوقف الشيعي بتهديم قبور الاموات بحجة الاستثمار تجاوز على الاعراف الدينية والاخلاقية.

واوضح الدهلكي في بيان ، ان ان “هنالك عشرات القرى والمناطق السكنية للنازحين ما زالت حتى اللحظة مهدمة ولا تتوفر فيها ادنى مقومات الحياة وكان الاحرى بالوقف الشيعي ان يمضي لاعمار مدن الاحياء وقراهم واعادتهم الى مناطقهم معززين مكرمين بدل الذهاب لنبش القبور والتجاوز على حرمة الاموات بذرائع مثيرة للسخرية”.

واضاف الدهلكي، ان “هنالك قضية رفعها الوقف السني لدى المحاكم ضد هذا التجاوز، ونحن كممثلين للمحافظة في مجلس النواب سنمضي في تقديم طلب الى رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على حيثيات تلك التصرفات بغية محاسبة من يقف خلفها كونها ترتقي لمصاف الجريمة الانسانية والاخلاقية”، مشددا على ان “تلك الاجراءات غير المقبولة والمستنكرة هي امتداد للاصوات المسمومة النشاز التي تريد اعادة ديالى لمربع الصراعات الدموية والتي راح ضحيتها الابرياء من ابناء المحافظة”.