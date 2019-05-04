الدهلكي:حاجة العراق للقوات الأمريكية لايزال قائم

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف الوطنية، بزعامة اياد علاوي،السبت، حاجة العراق الى القوات الأمريكية، فيما بين ان هذه القوات هي من جلب العملية الديمقراطية الى العراق.

وقال القيادي في الائتلاف النائب رعد الدهلكي، في حديث صحفي، إننا “نحتاج من المجتمع الدولي اعمار ما سببه تنظيم داعش، فالتنظيم ليس عدو العراق بل هو عدو الانسانية”، مضيفاً أن “الاقدار شاءت أن تكون معركة مع هذه العصابات الاجرامية على أرض العراق”.

وتابع الدهلكي: “لذلك على الجميع تحمل المسؤولية ليس فقط للقضاء على داعش لكن حتى اعمار ما خلفه هذا التنظيم، فنحن نحتاج الى المجتمع الدولي وكذلك القوات الامريكية، التي هي من جلب العملية الديمقراطية الى العراق ومبنية على أسس دولية”.

وأضاف، أن “على الولايات المتحدة الامريكية تحمل المسؤولية في التقدم لهذه العملية الديمقراطية وتحصينها، والعمل على انهاء كل الثغرات الأمنية”.