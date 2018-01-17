الدهلكي:سليم الجبوري يسعى لتأجيل الانتخابات

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب مقرب من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الأربعاء، وجود قانون الطوارئ في ادراج رئاسة البرلمان، وفيما دعا الجبوري إلى طرح القانون وإعلان “حالة طوارئ” في البلاد، المح إلى وجود دعم دولي لتلك الخطوة.وقال النائب رعد الدهلكي في تصريح صحفي له اليوم: إن “قانون الطوارئ موجود في ادراج رئاسة مجلس النواب، ونتمنى من الجبوري ان يخطو مثل هذه الخطوة وطرح القانون للنقاش”.ودافع الدهلكي عن خطوة إعلان حالة الطوارئ، مشيرا إلى أنها “ستعيد ترتيب الاوراق وينتقل العراق لمرحلة حقيقية لبناء الدولة”، على حد قوله.واعتبر النائب عن اتحاد القوى أن “عودة النازحين يمثل ارباكا أمنيا يستدعي إعلان الطوارئ، فضلا عن التقاطعات والمشاكل الموجودة حاليا بين بغداد واربيل”، على حد تعبيره.وبشأن وجود إمكانية لدعم دولي أو أممي لتلك الخطوة، قال الدهلكي إن “الداعم الدولي وبنسبة كبيرة يقف مع تأجيل الانتخابات”، مشيرا إلى أن “إعلان الطوارئ سيكشف النوايا الحقيقية للاطراف الدولية”.وكانت اللجنة القانونية النيابية أكدت اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري غير مخول بطرح “قانون طوارئ” لغرض تأجيل الانتخابات، مؤكدة أن المحافظات السنية ستكون أكبر المتضررين منها.يشار إلى أن صحيفة “الحياة” السعودية كشفت اليوم الأربعاء، عن عزم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري طرح مشروع “قانون طوارئ” لتأجيل الانتخابات النيابية المقررة في ايار المقبل.