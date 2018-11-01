الدهلكي:مرشحي الوطنية للدفاع لهم الأولوية لدى عبد المهدي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي، الخميس، أن مرشحيه لوزارة الدفاع ستكون الأولوية لدى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مشيرا لى أن مرشحي الائتلاف من السلك العسكري.وقال النائب عن الائتلاف رعد الدهلكي في تصريح صحفي له اليوم، إن “الحوارات ماتزال مستمرة بشأن منصب وزير الدفاع وهناك أكثر من مرشح”، مشيرا إلى أن “مرشحينا لوزارة الدفاع سيكون لهم الأولوية لدى عبد المهدي”.وأضاف الدهلكي، أن “عبد المهدي له حرية الاختيار في اختيار المرشحين”، مؤكدا أن “مرشحي ائتلاف الوطنية هم عسكريون وليسوا من السياسيين”.وكان النائب عن تحالف المحور الوطني أحمد الجربا أكد امس الأربعاء، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يريد طرح اسم فيصل الجربا لوزارة الدفاع، محذرا من انتكاسة قد يواجهها عبد المهدي في حال اعاد طرح نفس الاسماء الثمانية للوزارات الشاغرة.