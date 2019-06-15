الدهلكي:مليشيات الحشد قصفت ناحية بهرز بعدداً من قذائف الهاون

الدهلكي:مليشيات الحشد قصفت ناحية بهرز بعدداً من قذائف الهاون
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، اليوم السبت، ان ناحية بهرز في محافظة ديالى تعرضت مساء امس الجمعة لقصف بعدد من قذائف الهاون في “حادثة هي ليست الاولى من نوعها ولن تكون الاخيرة مالم يتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من تلك التصرفات الارهابية التي تمارسها جماعات خارجة عن القانون من فصائل الحشد الشعبي “.واضاف الدهلكي في بيان صحفي ، ان “عملية القصف ادت لاضرار مادية بالمنازل لكنها لم تتسبب بسقوط ضحايا بين صفوف المدنيين الابرياء”، لافتا الى ان “تلك الهجمات الارهابية مستمرة ومنذ فترة وطالبنا في مناسبات عدة من القائد العام للقوات المسلحة بارسال قوات اضافية لمسك المناطق الرخوة وكبح جماح العصابات الارهابية المجرمة المرتبطة بايران التي تريد اعادة المحافظة الى مربع الاقتتتال الطائفي والتغيير الديمغرافي”.واكد الدهلكي، ان “القائد العام للقوات المسلحة بصفته المعني الاول والمسؤول عن الملف الامني اذا لم يستجب للمناشدات المستمرة من قبلنا وفي حال حصول اي انتكاسة امنية في المحافظة فان يد الاتهام في تلك الانتكاسة ستوجه له شخصيا وسنعتبره مشاركا في استباحة المحافظة واهلها لان الساكت عن الجريمة فهو متعاون فيها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *