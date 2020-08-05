الدهلكي:ميليشيا الحشد هي المسؤولة عن تجارة المخدرات في ديالى

الدهلكي:ميليشيا الحشد هي المسؤولة عن تجارة المخدرات في ديالى
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال القيادي في اتحاد القوى، والنائب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، اليوم الاربعاء، إن تهريب المخدرات في ديالى مسنود من قبل جهات متنفذة وتديدا ميليشيات الحشد الشعبي .وذكر الدهلكي في حديث صحفي، أن “ديالى لم تعد معبراً لدخول المخدرات إلى العمق العراقي، بل تحولت بعض اجزائها إلى بيئة استهلاكية لها وهنا تكمن الخطورة التي يجب الانتباه لها، نظراً لتداعيات تلك السموم على أمن البلد وتأثيرها على المجتمع بشكل عام”.وأضاف، أن “زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واشرافه على عمليات أبطال العراق العسكرية في ديالى، كان المهم فيها منع انهيار المحافظة في مستنقع المخدرات بسبب عمليات التهريب”، لافتا إلى أن “حديث الكاظمي عن المخدرات وخطورتها في ديالى، أدى إلى كشف الحقائق أمام الرأي العام”.وتابع النائب عن محافظة ديالى، أن “التهريب يجري بإسناد من قبل جهات متنفذة وتحديدا ميليشيا الحشد الشعبي اذ تنقل المخدرات وبيعها بسيارات الدولة وسلاحها الغير خاضعة للتفتيش ، تعتاش على هذه السموم لدعم دوائرها الاقتصادية دون الاكتراث لخطورة أفعالها على المجتمع”.وبين فترة وأخرى، تقبض شرطة ديالى، على عدد من مروجي ومتعاطي المخدرات في المحافظة.وأعلنت شرطة ديالى، الاثنين الماضي، ان “مفارز ودوريات اقسام الشرطة وافواج طوارئ ديالى تمكنت من القاء القبض على (21) مطلوبا ثلاث منهم متهمين بقضايا المخدرات، تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل”.

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