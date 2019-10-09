الدهلكي: حصلت الموافقة على “تحويل الصحوات إلى الحشد العشائري”

الدهلكي: حصلت الموافقة على “تحويل الصحوات إلى الحشد العشائري”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب رعد الدهلكي، اليوم الاربعاء، عن حصول موافقة مجلسي النواب والوزراء على تحويل أبناء العراق (الصحوات) الى حشد عشائري.وقال الدهلكي في بيان صحفي : إنه “حصلت موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء على تحويل جميع ابناء العراق ( الصحوات ) سواء المستمرين بالدوام و المفسوخه عقودهم إلى الحشد العشائري”.واضاف “سيتم توحيد الرواتب وفق ضوابط وتعليمات ستصدر لاحقا.

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