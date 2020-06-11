الدوائر الانتخابية

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نائب كردي:200 ألف متقاعد عسكري فضائي في كردستان يستلمون رواتب غير قانونية
وزير الخارجية للسفير الإيراني :أنت تأمر ونحن ننفذ
تحالف القوى: س”نرفع”دعوى قضائية ضد الكاظمي في حال عدم إلغاء استقطاع رواتب المتقاعدين
نائب يطالب الكاظمي بيان أسباب عدم إحالة الفاسد رئيس الوقف الشيعي على التقاعد
الكاظمي يبرر استقطاع رواتب المتقاعدين !
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نائب كردي:200 ألف متقاعد عسكري فضائي في كردستان يستلمون رواتب غير قانونية
الكاظمي يبرر استقطاع رواتب المتقاعدين !
المالية النيابية:الاستقطاعات التي طالت رواتب المتقاعدين سيتم إعادتها
وزير الموارد المائية يعلن عن “التمهيد” لإنشاء سد مكحول وإحياء سد بادوش
صالح:10% ضريبة الدخل الجديدة على رواتب العراقيين للتعويض عن سرقات المال العام!!
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- رياضية
المنتخب العراقي السابع آسيوياً
درجال يوقع مذكرة تفاهم مع صاحب مستشفى الكفيل المليادير محمد رضا السيستاني!
الاتحاد الإيطالي لكرة القدم:الأول من سبتمبر المقبل بداية انتقالات اللاعبيين
كوركيس:المباراة الودية بين الفريق العراقي ونظيره الأردني ما زالت تحت النقاش
كاتانيتش يؤكد على ضرورة عودة اللاعبين لخوض مباريات تنافسية رسمية
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- تحقيقات
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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- متابعات خاصة
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
كارثة مالية في العراق جراء الفساد والفشل
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