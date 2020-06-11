الدوائر الانتخابية

الدوائر الانتخابية
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بقلم:خالد العاني

من المؤكد ان الدائرة الانتخابية الواحدة هي التي ستنتج نواب يمثلون العراقيون بعيدا عن المناطقية والدينية او الطائفية او القومية وما شابه فالنائب الوطني المعروف على مستوى الوطن سوف يفوز بالتأكيد ويحصل على اصوات ئؤهله الوصول الى البرلمان ولكن هذا لا يناسب الاحزاب او الكتل المسيطرة على السلطة …

بالنسبة للدوائر المتعددة ستؤثر فيها العلاقات المناطقية والعشائرية والمذهبية ونعود الى الحالة التي مر بها البرلمان خلال الدورات الاربعة الماضية ….

وعليه الافضل الذهاب الى اعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واحدة على سبيل المثال ان المرشح في محافظة الانبار يستفاد من اصوات كل ابناء اقضية المحافظة وبذلك يكون ممثل عن جميع ابناء المحافظة ولا هناك تاثيرات تفرض على الناخب وتكون عنده حرية الاختيار ولم يعد هناك شخص على غير بينة من قبل المواطنين وبهذا نكون قد اوصلنا نخبة متميزة الى البرلمان ان كنا جادين في الوصول الى صيغة يكون فيها البرلمان ممثل حقيقي للأّرادة الشعب ونخطوا نحو الديمقراطية

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