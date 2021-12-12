الدوبرداني:سيتم تشكيل لوائين من الجيش والبيشمركة لضبط خط الالتماس بينهما!

الدوبرداني:سيتم تشكيل لوائين من الجيش والبيشمركة لضبط خط الالتماس بينهما!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  قال المرشح الفائز عن حزب بارزاني شيروان الدوبرداني ، الاحد، إن فداً أمنياً رفيعاً وصل صباح اليوم الى مخمور للاجتماع مع رئيس أركان البيشمرگة للتنسيق في الشأن الأمني”، موضحا أن “اللقاء هو تكميلي للقاءات سابقة في مقر سيروان بارزاني قائد محور البيشمركة في مخمور”.واوضح أن “الاجتماع جاء لبحث التنسيق المشترك حول الوضع الامني في مخمور وخطوط التماس بين الاقليم والحكومة الاتحادية فضلا عن مناقشة تشكيل لواءين عسكريين مشتركين”.وتابع الدوبراني أن “اللوائين سيشكلان من الجيش العراقي والبيشمركة “، مبينا أن “اجتماع اليوم جاء مكملاً للاجتماعات السابقة خصوصاً بعد اكمال المراكز التنسيقية المخصصة وهما مركز في مخمور جنوب الموصل ومركز في الكسك غرب الموصل”.

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