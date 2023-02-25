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- شبكة اخبار العراق
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خلافا لتصريح السوداني..العلاق يبيع أكثر من (700) مليون دولار خلال الأيام الخمسة الماضية لمصارف أحزاب الحشد
ما حمل وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد
الدولار العراقي والريال الإيراني وغثاء السيل
نائب:(70) نائبا يرفضون قانون “سانت ليغو” المعدل
رايتس ووتش:الحشد الشعبي وراء اختطاف النشطاء البيئيين وغيرهم في العراق
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- عربية ودولية
نيبينزيا:الغرب مستعد التضحية بأوكرانيا وبالعالم النامي من أجل إلحاق الهزيمة بروسيا
الرئيس التونسي:نرفض التدخلات الخارجية وسيادة البلد فوق كل اعتبار
بوتين:الغرب كان يلعب بأوراق مخلوطة ويحتفل بخيانته فهو معتاد على البصق على العالم كله
بايدن من كييف يقدم مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار
روسيا تعلن عن زيادة إنتاجها لصواريخ ” فرط الصوتية”
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- اقتصادية
خلافا لتصريح السوداني..العلاق يبيع أكثر من (700) مليون دولار خلال الأيام الخمسة الماضية لمصارف أحزاب الحشد
بالوثائق..الخارجية:إيران لاتحترم القوانين الدولية ولا علاقات الجوار ومصرّة على قطع المياه عن العراق
تيار الحكمة:حزب بارزاني من يهرب الدولار إلى تركيا والإمارات
وزير الخارجية:سنحقق كل ما تريده إيران في العراق والمنطقة والعالم
المجلس الوزراي للأمن الوطني يناقش تخفيض المياه من قبل تركيا ويترك قطع المياه من قبل إيران وبإصرار منها
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- رياضية
- تحقيقات
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
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- متابعات خاصة
الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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- منوعات
- صورة وتعليق
بالوثائق..الخارجية:إيران لاتحترم القوانين الدولية ولا علاقات الجوار ومصرّة على قطع المياه عن العراق
وزير الخارجية:سنحقق كل ما تريده إيران في العراق والمنطقة والعالم
المجلس الوزراي للأمن الوطني يناقش تخفيض المياه من قبل تركيا ويترك قطع المياه من قبل إيران وبإصرار منها
نواب يطالبون منع استملاك مصانع تعليب كربلاء والأراضي المحيطة به من قبل مرجعية السيستاني
البنك المركزي يُلزم المصارف وشركات الصيرفة العمل بالمنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي بمختلف النشاطات المالية والاقتصادية
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