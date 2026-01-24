الدولار “سعيد” بوجود الزعامة الإطارية والحشد في استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار من أجل إيران

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، السبت، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 148000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 147900 دينار مقابل 100 دولار .وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 147950 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147850 دينارًا مقابل 100 دولار.يذكر ان اسباب الارتفاع هو تهريب الدولار المستمر لايران من قبل الزعامة الإطارية والحشد بدعم وبتغطية حكومية.

