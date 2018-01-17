الديمقراطي الكردستاني:تحالف الصدر الأقرب إلينا

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني, الأربعاء, عن وجود مفاوضات بين الأحزاب الكردية لتشكيل تحالف كردي موحد يضم جميع احزاب الإقليم للدخول في الانتخابات المقبلة, فيما بين أن التيار الصدري هو الأقرب إلى التحالف معه بعد الانتخابات. وقال النائب عن الحزب إسلام حسين في تصريح صحفي له اليوم: إن “الحزب الديمقراطي فاتح الجماعة الإسلامية والاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي وحركة التغيير لتشكيل تحالف سياسي موحد على غرار ما جرى خلال انتخابات 2014 “. وأضاف حسين، أن “خوض الأحزاب الكردية الانتخابات الاتحادية بشكل موحد يزيد من حظوظ تلك الأحزاب وتأثيرها وفرصها في العملية السياسية ببغداد ويسهم في حل الأزمة في المناطق المختلطة وكركوك”.وبشأن تحالف الحزب مع الأحزاب في بغداد، أوضح حسين، أن “التيار الصدري هو الأقرب الى الحزب لكن لا يمكن الحديث عن اي تحالف اتحادي الا بعد الانتخابات”، مستبعدا “التحالف مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي او ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بسبب الأزمات السياسية بين الاطراف”.