الديمقراطي الكردستاني :تفاهمات مشتركة بين العبادي وبارزاني لحلحلة الأزمة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني, السبت, أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني ناقشا عدة مسائل بينها المنافذ الحدودية والطاقة والحظر الجوي, فيما أشار إلى أن المباحثات تبشر بخير.وقال القيادي في الحزب عبد السلام برواري في تصريح صحفي له اليوم: إن “هناك تفاهمات مشتركة بين العبادي وبارزاني سبقت عقد الاجتماع بينهما”, مبيناً أن “هناك تفاؤل كبير من قبل الكرد لما سيؤول إليه الاجتماع من مصلحة مشتركة للجانبين”.وأضف أن “الزيارة تأتي لبحث مسألة المنافذ الحدودية والحظر الجوي على الإقليم, فضلاً عن ملف الطاقة والنفط”.وأشار القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني, إلى أن “الجانبين لديهما تفهماً بشأن كيفية حلحلة الأزمة بين بغداد وأربيل”.واستقبل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي, ظهر اليوم السبت, رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في العاصمة بغداد.