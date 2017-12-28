الديمقراطي الكردستاني “قلق”من تدقيق أعداد موظفي الإقليم من قبل بغداد
آخر تحديث:
أربيل/ شبكة أخبار العراق- اكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اشواق الجاف، اليوم الخميس، أن ما أعلنت عنه الحكومة في بغداد، بصرف رواتب بعض الدوائر في الإقليم، خطوة متأخرة جدا.وقالت الجاف في حديث صحفي لها اليوم، إنه “إذا كانت هنالك جدية في صرف رواتب الموظفين يجب ان تكون هنالك خطوات سريعة”، مشيرة الى ان “حديث رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في المؤتمر الصحفي تلاعب بأعصاب الموظفين من خلال الوعود بإرسال الرواتب والاجدر به الترجمة الفعلية على ارض الواقع لحل المشاكل”.وأضافت، أن “جميع الموظفين والبيشمركة في اقليم كردستان يؤدون واجباتهم، ووفقاً للدستور، فإن من يؤدي الواجب يجب ان يأخذ حقه”.واشارت الى ان “مسألة التدقيق في الاسماء يجب ان لا تأخذ وقتا طويلا وهنالك قلق من ان تتحول مسألة التدقيق وتكون مشابهة لعملية الحوار التي طالت لسنوات دون اتفاق”.ولفتت الجاف الى أن “قوت الشعب يجب ان لا يكون جزءً من الصراع السياسي لأنه حق دستوري وإذا كان رئيس الوزراء يطبق الدستور فعليه ان يعطي حقوق المواطنين في الاقليم”.ومضت النائبة بالقول: “لا مانع من التدقيق في اسماء الموظفين ولكن ليس بوقت مفتوح على حساب معاناة المواطنين”، نافية “وجود اتفاق مع الحكومة الاتحادية حتى اللحظة لان الحكومة لم تطلب القوائم او ترسل لجان فنية”.وبينت ان “التدقيق من جهة واحدة امر غير مجدي ويجب الجلوس على طاولة حوار ويتم التدقيق بالوثائق لحل كل الاشكاليات”.وأعلنت المديرية العامة لسدود إقليم كردستان، إرسال الحكومة العراقية رواتب موظفي سدود الإقليم البالغ عددهم 400 موظف، لشهر تشرين الثاني، بعد عام متواصل من العمل بهذا الشأن وفقا لما نشرته محطة كردية.ونقلت شبكة “رووداو” عن مدير سدود إقليم كردستان، أكرم أحمد رسول قوله، ان “الرواتب التي تم ارسالها الاسبوع الماضي شملت موظفي سدود إقليم كردستان فقط”، مشيراً إلى “أنها كانت وفق النظام المتبع في بغداد دون الاعتماد على نظام ادخار الرواتب المعمول به في الإقليم”.وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمره الاسبوعي الثلاثاء الماضي بدء حكومته بدفع رواتب موظفي الموارد المائية في الإقليم مؤكداً التدقيق برواتب التربية والصحة هناك وتكليف وزارة المالية بالذهاب إلى الإقليم لتدقيق رواتب جميع الموظفين”.