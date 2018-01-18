الديمقراطي الكردستاني يؤيد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر

بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الخميس، تأييده اجراء الانتخابات ضمن التوقيتات الدستورية والقانونية، فيما أشار الى ان مفوضية الانتخابات قد أكدت استعدادها لاجراء الانتخابات بموعدها المقرر دون الحاجة للتأجيل.وقالت القيادية في الحزب اشواق الجاف في حديث صحفي لها اليوم: ان “موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني الرسمي هو تأييد اجراء الانتخابات ضمن التوقيتات الدستورية والقانونية لها”، مبينة بان “هناك بعض المعوقات على ارض الواقع كمسألة النازحين ولا نعلم كيف ستتصرف الحكومة بهذا الشأن خصوصاً ان تقديرات وزارة الهجرة والمهجرين تشير الى عودة 2% من نازحي الموصل و3% من نازحي كركوك ولكن هناك رغبة باجراء الانتخابات بموعدها الدستوري”.وأوضحت الجاف، ان “مفوضية الانتخابات قد أكدت استعدادها لاجراء الانتخابات بموعدها المقرر دون الحاجة للتأجيل”، لافتة الى اننا “لا نتوقع ان يتم تأجيل الانتخابات بشكل فعلي”.وكان رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية النائب عمار طعمة قد أكد، اليوم الخميس، رفض تأجيل الانتخابات، فيما اعتبر المطالبة بذلك مخالفة دستورية صريحة ومجازفة قد تقود البلاد الى فراغ وارباك سياسي وأمني شديد يعصف بمجمل العملية السياسية والتداول السلمي للسلطة.