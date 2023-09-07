الذيل وزير الصحة:العراق وإيران بلد واحد

الذيل وزير الصحة:العراق وإيران بلد واحد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال  الولائي وزير الصحة المدعو صالح الحسناوي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره  الإيراني بهران عين اللهي عقد في مبنى الوزارة: ” أن “زيارة  الوزير الإيراني جاءت بمناسبة الزيارة الأربعينية للتباحث حول الخدمات التي قدمت إلى الزائرين العراقيين و الإيرانيين والأجانب وتقديم الشكر للكوادر الصحية التي قدمت الخدمات وتعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات الصحية والإعداد للزيارات القادمة بشكل أوثق وتعاون أكبر”.وأضاف، “باسم منتسبي وزارة الصحة نرحب بوزير الصحة الإيراني والوفد المرافق له، ونتمنى لهم إقامة طيبة في العراق وتعاون كبير بين وزارتي الصحة العراقية والإيرانية”.من جانبه، قال وزير الصحة الإيراني بهران عين اللهي: “أتقدم بالشكر للشعب العراقي ووزارة الصحة العراقية على حسن الضيافة وكرمه للشعب الإيراني”.وأضاف “باسمي وباسم رئيس الجمهورية الإيراني ومجلس الوزراء نتقدم بالشكر للحكومة العراقية ، كما ونتقدم بجزيل الشكر الى وزير الصحة لبذله أقصى الجهود لتقديم الخدمات الى الزائرين الإيرانيين”.تابع،  أن “العراق وإيران لديهما موقع جغرافي موحد، لذلك يجب التوحد من أجل التعاون للتصدي للأمراض”، مشيرا الى أن “درجات الحرارة كانت مرتفعة، لذلك كان لدينا قلقا من هذا الموضوع، ولكن العمل الجهادي الذي قامت به وزارة الصحة والتعاون الإيراني أدى لتخطي هذه المشكلة الكبيرة “.

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