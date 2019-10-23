الرئاسات الثلاث تجتمع لاحتواء غضب الشارع العراقي

الرئاسات الثلاث تجتمع لاحتواء غضب الشارع العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقدت الرئاسات الثلاث، الأربعاء، 23 تشرين الأول، 2019، إجتماعاً بمشاركة رئيس مجلس القضاء الاعلى، فيما أكد المجتمعون المضي بتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة.وقال بيان رئاسي ، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استضاف اجتماعاً عُقد في قصر السلام ببغداد، حضره كل من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان”.وتابع البيان، أن “الاجتماع تدارس الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في البلاد، وتم التأكيد على أهمية المضي بجداول زمنية ثابتة لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين في الاصلاح ومكافحة الفساد وتأمين حماية الحق الدستوري في التظاهر السلمي وحرية التعبير وحماية الأمن والممتلكات العامة والسلم المجتمعي”.

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