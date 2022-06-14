الرئاسات الثلاث تدعو التيار والإطار إلى “لم شمل” البيت الشيعي!

الرئاسات الثلاث تدعو التيار والإطار إلى “لم شمل” البيت الشيعي!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، تفاصيل لقاء رئيسه فائق زيدان برئيسي الوزراء مصطفى الكاظمي والجمهورية برهم صالح.وذكر المجلس في بيان ، انه”مساء يوم الاثنين الموافق ١٣ /٦ /٢٠٢٢ استضاف رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحث معهما تطورات المشهد السياسي وانعكاساته على الواقع الاقتصادي والخدمي للبلد”.واضاف، ان”اطراف اللقاء اتفقت على دعوة كافة القوى السياسية الى لم الشمل ووحدة الصف للوصول الى معالجة حقيقية وواقعية للازمة السياسية بما يضمن وحدة العراق ومصالحه على كافة الاصعدة كما دعا أطراف اللقاء كافة النخب والفعاليات الاعلامية والثقافية الى التهدئة واشاعة روح المحبة والتضامن المجتمعي بين كافة أطياف ومكونات الشعب العراقي”.

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