الرئاسات الثلاث في كردستان:لن نتنازل عن وزارة المالية في حكومة علاوي الجديدة

الرئاسات الثلاث في كردستان:لن نتنازل عن وزارة المالية في حكومة علاوي الجديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، عن مجريات اجتماع رئاسات الإقليم الثلاث، اليوم في إقليم كردستان، لافتا الى ان الاجتماع شدد على ضرورة التفاهم مع المكلف الجديد بتشكيل الحكومة العراقية، محمد توفيق علاوي، باستمرار الامتيازات ذاتها التي حصل عليها إقليم كردستان خلال الفترة الماضية.وأوضح المصدر ، إن “المجتمعين شددوا على ضرورة استمرار تولي شخصية كردية قيادية منصب وزارة المالية، وذلك لأهميتها الكبيرة، ومساهمتها بإيصال المبالغ والمستحقات والرواتب في وقتها المحدد”.وأضاف، أن “الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني متفقان على ضرورة الإبقاء على فؤاد حسين بمنصب وزارة المالية أو في حال رفضه من قبل رئيس الحكومة محمد توفيق علاوي، يتولي شخصية قيادية أخرى من الديمقراطي هذه الوزارة بشرط يكون من الخط الأول”.وأشار إلى أن “الكرد اتفقوا على أن الوزارات الأخرى الخدمية ليست بأهمية المالية، وتركوا خيار منحها لرئيس الوزراء المكلف على أن تكون بأهمية الوزارات التي حصل عليها الكرد في عهد عبد المهدي”، مستدركا “لكن الاتحاد الوطني سيستمر بالتفاوض من أجل الحصول على وزارة العدل لأهميتها في كركوك والمناطق المتنازع عليها”.وتابع، أن “الوفد الكردي الذي سيتفاوض مع علاوي حول حصة المكون من الوزارات، وأيضا البرنامج الحكومي سيكون وفداً موحدا يضم الحزب الديمقراطي والاتحاد عكس الفترة الماضية، التي كان فيها كل حزب يتفاوض لوحده”.

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