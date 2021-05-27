الرئاسات تجتمع مساء اليوم لمناقشة قضية إرهابي ميليشياوي قاتل النشطاء المدنيين!

الرئاسات تجتمع مساء اليوم لمناقشة قضية إرهابي ميليشياوي قاتل النشطاء المدنيين!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تجتمع في وقت لاحق من اليوم الرئاسات  في العراق (الجمهورية، الحكومة، البرلمان، القضاء)، لبحث تداعيات اعتقال  الارهابي المجرم القيادي في ميليشيا الحشد الشعبي قاسم مصلح.وقال مصدر سياسي مطلع ، إن الاجتماع من المقرر انعقادة خلال ساعات قليلة مقبلة بمقر رئاسة الجمهورية، حيث تبحث الرئاسات قضية اعتقال القيادي في الحشد الشيعي قاسم مصلح والاحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد والمنطقة الخضراء تحديدًا بعد عملية الاعتقال من قبل ميليشيا الحشد.وشهدت العاصمة بغداد امس الاربعاء، توتراً بعد اعتقال قوة أمنية خاصة لقاسم مصلح القيادي في الحشد وفق مذكرة قضائية متعلقة بالارهاب، الأمر الذي اثار استياء ميليشيا الحشد الشعبي، تطور لانتشار آليات وعناصر من الحشد مدججة بالسلاح في داخل المنطقة الخضراء ومحيطها، وطوقوا بعض المقار الحكومية، دفعاً لإطلاق سراح مصلح.غداة ذلك، أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي دعماً “قوياً” لإجراءات رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لفرض سيادة القانون في البلاد.وتضاربت الأنباء بشأن إخلاء سبيل مصلح من قبل السلطات الأمنية العراقية، وتسليمه لأمن الحشد الشعبي.وقاسم مصلح، قبل 2003 كان يعمل سائق تكسي في كربلاء وبعدها عين في العتبة الحسينية لكونه صديق احمد الصافي ولفساده وخلافاته مع الكثيرين تم تعيينه بامر من ابو مهدي المهندس قائدا لحشد الانبار وهو خريج ابتدائية وتسلم المنصب عام 2017 ومتورط في اغتيال النشطاء في مقدمتهم فاهم الطائي  وايهاب الوزني.

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