الرئاسة الإيرانية:وساطة العراق وقطر لايعني قبول التفاوض مع أمريكا

بغداد/شبكة أخبار العراق- علقت الرئاسة الايرانية، الاربعاء 22 ايار 2019، على وساطتي العراق وقطر لانهاء النزاع مع واشنطن.

وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني بأن “مبادرة بعض الدول (العراق وقطر) للتوسط بين طهران وواشنطن لا تعني قبول طهران بالتفاوض”.

واضاف في تصريحات للتلفزيون الإيراني “في حال استمرار المسؤولون الأميركيون في سياستهم الحالية في الضغط الاقتصادي، فلن يكون هناك معنى للمفاوضات في مثل هذه الظروف”.

واعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء 21 ايار 2019، تحرك العراق لايجاد حل للازمة المتصاعدة بين ايران واميركا.

وكشف عبد المهدي عن عزم حكومته ارسال وفود إلى طهران وواشنطن لانهاء التوتر بين الطرفين.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الاسبوعي، “نتجه الى دفع التهدئة بين واشنطن وطهران، ولا يوجد أي طرف عراقي يريد الدفع بالامور باتجاه الحرب بينهما”.

واضاف: “المسؤولون الاميركيون والايرانيون اكدوا لنا عدم رغبتهم بخوض حرب، ونحن بدورنا سنرسل وفدا الى طهران وواشنطن لانهاء التوتر بين الطرفين”.