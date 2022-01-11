الرئاسة البرلمانية تحيل “المشهداني” إلى لجنة السلوك النيابي لمخالفته الدستور

الرئاسة البرلمانية تحيل “المشهداني” إلى لجنة السلوك النيابي لمخالفته الدستور
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، النائب محمود المشهداني بمخالفة الدستور العراقي، اثر الاحدث التي شهدتها الجلسة الأولى للمجلس.وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان : إن “رئاسة مجلس النواب قررت إحالة النائب محمود المشهداني على لجنة السلوك النيابي”.وأضافت أن “ذلك جاء لمخالفته الدستور والنظام الداخلي للمجلس”.ورجح  النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين علي مردان ، الثلاثاء  ، أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا قرارا بشأن عدم شرعية جلسة مجلس النواب الأولى،  معتبرا ان جميع الإجراءات التي تمت بغياب رئيس السن باطلة . 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *