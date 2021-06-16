الرئيس التونسي يدعو إلى الحوار الوطني لتشكيل نظام سياسي جديد

الرئيس التونسي يدعو إلى الحوار الوطني لتشكيل نظام سياسي جديد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014، في مسعى لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد.وقال سعيد خلال كلمة أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء هشام المشيشي وثلاثة رؤساء حكومات سابقين، أمس الثلاثاء، انه “لندخل في حوار جدي، يتعلق بنظام سياسي جديد وبدستور حقيقي لأن هذا الدستور قام على وضع الأقفال في كل مكان ولا يمكن أن تسير المؤسسات بالأقفال والصفقات”.هذا وكان الرئيس التونسي، قد اعلن في فترة سابقة، إن “صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي وليس فقط الجيش، في تصعيد لخلافه مع المشيشي بشأن الصلاحيات ومعتمدا على فصول مثار جدل في الدستور”. 

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