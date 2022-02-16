الرئيس الجزائري:القمة العربية ستعقد في الربع الرابع من العام الحالي

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نائب كردي:صادرات الإقليم النفطية تذهب إلى جيوب العائلة البارزانية
الكتلة الصدرية تدعو الجميع إلى الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية
الكاظمي يخالف قانون المحكمة الاتحادية ويخضع لرغبة بارزاني بالتعامل مع تصدير النفط والغاز من قبل الإقليم
الإطار التنسيقي:لن نتحالف مع التيار الصدري دون المالكي
نائب:حسم اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء بإتفاق التيار الصدري والإطار
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نائب كردي:صادرات الإقليم النفطية تذهب إلى جيوب العائلة البارزانية
الكاظمي يخالف قانون المحكمة الاتحادية ويخضع لرغبة بارزاني بالتعامل مع تصدير النفط والغاز من قبل الإقليم
السفير الأمريكي يدعو بغداد وأربيل إلى التفاهم والتنسيق لحل الخلافات بينهما
حكومة البارزاني ترفض قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز
مسرور وتميم يبحثان تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين أربيل والدوحة
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الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
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ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
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