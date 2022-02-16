الرئيس الجزائري:القمة العربية ستعقد في الربع الرابع من العام الحالي

الرئيس الجزائري:القمة العربية ستعقد في الربع الرابع من العام الحالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة أذاعها التلفزيون الرسمي ،اليوم، أن القمة العربية ستنعقد في الربع الرابع من العام الحالي.وستستضيف الجزائر القمة التي كانت أجلت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.كانت تلك المرة الثالثة على التوالي التي تؤجل فيها القمة الدورية السنوية لجامعة الدول العربية على مستوى القادة.وعقدت القمة السنوية الأخيرة على مستوى القادة في آذار (مارس) 2019 في تونس، وألغيت نسختا 2020 و2021 بسبب جائحة كوفيد-19.

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