الرئيس العراقي والإقليم مع بقاء القوات الأمريكية خلافا لمطالب الإطاريين والحكومة

الرئيس العراقي والإقليم مع بقاء القوات الأمريكية خلافا لمطالب الإطاريين والحكومة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق – دعا الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الثلاثاء، سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق، ألينا رومانوسكي، إلى وضع برنامج عمل محدد لقوات التحالف، وهو موقف مغاير للحكومة العراقية التي تسعى إلى جدولة انسحاب قوات التحالف من البلاد،وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي في بيان، أن «رشيد استقبل في قصر بغداد، سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق، ألينا رومانوسكي، والوفد المرافق لها، وجرى، خلال اللقاء، بحث التطورات الأمنية الأخيرة في العراق، والمنطقة، وتم التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وتكاتف الجهود الدولية للحد من الأزمات والتوترات، واعتماد مبدأ الحوار الجاد والتفاهمات بين الأطراف، الإقليمية والدولية».وتطرق رشيد إلى «وضع قوات التحالف الدولي في العراق الذي يجب أن يكون ضمن إطار الدعم للقوات الأمنية في مجالات التدريب وتقديم الاستشارات»، مؤكداً «أهمية وضع برنامج عمل محدد لها»، مشدداً على أن «العراق حريص على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار والعالم وبما يخدم مصالح العراق وشعوب المنطقة ويسهم في تقريب وجهات النظر بين الدول».يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، عن تشكيل لجنة مهمتها تحديد ترتيبات إنهاء مهمة التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن، لمكافحة تنظيم «داعش». وجدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، موقف العراق الثابت من إنهاء تواجد التحالف. وجاء التصريح غداة ضربة أمريكية أودت بحياة قيادي في ميليشيا «النجباء» المنضوية في «الحشد الشعبي».وفي مؤشر على التقاطع مع الحكومة الاتحادية في بغداد، كما التقى رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، أمس الثلاثاء، الجنرال جول فاول، القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، لبحث ملفي «الإرهاب» و«هجمات الفصائل».وبموازاة ذلك، نفت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، أمس الثلاثاء، أي خطط لسحب قواتها من العراق، ما يتعارض مع تصريحات من الجانب العراقي تؤكد العمل على إنهاء الوجود الأمريكي في البلاد.

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