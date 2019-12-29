الرئيس العراقي والسفير الياباني يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين

الرئيس العراقي والسفير الياباني يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، في قصر السلام ببغداد، السفير الياباني لدى العراق ناوفومي هاشيموتو.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ، أنه “جرى، خلال اللقاء، تناول أهمية العلاقات بين العراق واليابان وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية إعادة الإعمار”.وأضاف البيان، أنه “تم التأكيد على ضرورة دعم استقرار العراق وتجاوز التحديات الحالية باحترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية”.

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