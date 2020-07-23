الرئيس العراقي يتحدث مع وزير خارجية فلندا عن “السيادة”!

الرئيس العراقي يتحدث مع وزير خارجية فلندا عن “السيادة”!
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بغداد/شبكة اخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس (23 تموز 2020)، أن العراق يستند في علاقاته الخارجية على مبدأ التوازن والابتعاد عن سياسية المحاور.وقال مكتب رئاسة الجمهورية في بيان ، إن “الرئيس صالح استقبل في قصر بغداد، وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو والوفد المرافق له”.وأكد صالح “أهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع فنلندا في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة، مشيراً إلى أن العراق يستند في علاقاته الخارجية على مبدأ التوازن والابتعاد عن سياسة المحاور وبما يحفظ سيادته واستقراره، إضافة إلى العمل المشترك مع جميع الأطراف من أجل ترسيخ الاستقرار والأمن الإقليمي”.وأوضح رئيس الجمهورية “اهتمام العراق ورغبته الجادة في مواصلة الجهود الدولية في الحرب ضد الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله لتحقيق السلم والأمن الدوليين”، مشدداً على “ضرورة تضافر مساعي المجتمع الدولي لمواجهة جائحة كورونا فيروس والحد من انتشارها لضمان سلامة الشعوب”.بدوره أعرب وزير الخارجية الفنلندي بحسب البيان، عن “التزام بلاده وحرصها على توطيد أطر التعاون المشترك مع العراق في الميادين كافة، مشيراً إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تطوراً”.

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