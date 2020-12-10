الرئيس العراقي يتسلم رسالة من نظيره الفلسطيني

الرئيس العراقي يتسلم رسالة من نظيره الفلسطيني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تسلم رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس، رسالة خطية من نظيره الفلسطيني محمود عباس.وذكر بيان رئاسي، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم في قصر السلام ببغداد، مبعوث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب”.وأضاف البيان، أن “جبريل سلم  الرئيس، رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول مستجدات الوضع الفلسطيني والوضع الدولي”.واشار إلى، أنه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والروابط المشتركة بين العراق وفلسطين، وضرورة العمل على تطويرها والارتقاء بها، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلاً عن مناقشة تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة”.وتابع: “كما تم التأكيد على ضرورة بذل الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في دولته المستقلة، ونيله كامل حقوقه المشروعة”.

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