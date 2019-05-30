الرئيس العراقي يتوجه إلى السعودية للمشاركة في مؤتمري القمة العربية والتعاون الإسلامي

بغداد/شبكة أخبار العراق- توجه رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس (30 أيار 2019)، إلى السعودية للمشاركة في مؤتمري القمة العربية الطارئة وقمة منظمة التعاون الإسلامي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان له، إن “صالح غادر، الى السعودية لحضور مؤتمري القمة العربية الطارئة الرابعة عشرة وقمة منظمة التعاون الإسلامي، اللذين يعقدان في مدينة مكة المكرمة”.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قد دعا، السبت (18 أيار 2019) الى عقد قمتين عاجلتين “عربية وخليجية” في مكة، نهاية أيار.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، بأنه “حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وأنه في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به جماعة الحوثيين المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية، فإن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة”.