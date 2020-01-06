الرئيس العراقي يدعو إلى توحيد الصفوف للحفاظ على أمن الوطن وسيادته

بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاثنين (06 كانون الثاني 2020)، إلى توحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية، للحفاظ على امن وسيادة العراق، مبينا أن البلاد اليوم تعيش ظروفا بالغة التعقيد.

وقال صالح في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي، إن الظروف العصيبة تدعونا الى توحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية العليا”، لافتا إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب التآزر والعمل المشترك بين جميع العراقيين وبكافة مكوناتهم”.