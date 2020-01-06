الرئيس الفلبيني يطلب من قواته إجلاء العمال العاملين في العراق

بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الاثنين (06 كانون الثاني 2020)، جيش بلاده بالاستعداد في أي لحظة لإرسال طائرات وسفن لإجلاء العمال الفلبينيين من الشرق الاوسط، وخصوصاً من إيران والعراق.

وقال مساعد الرئيس الفلبيني كريستوفر لورانس غو، إن “دوتيرتي عقد أمس الأحد اجتماعا طارئا مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في البلاد بغية بحث خطط إجلاء ألوف العمال الفلبينيين من المنطقة”.

وأكد السيناتور الذي حضر الاجتماع أن “دوتيرتي أصدر توجيهات إلى الجيش بأن يكون على استعداد لإرسال طائرات وسفن “في أي لحظة” بغية إجلاء العمال الفلبينيين من الشرق الأوسط وبالأخص من إيران والعراق”.

وأضاف أن “الحكومة الفلبينية بادرت اتخاذ إجراءات لإجلاء الآلاف من مواطنيها المتواجدين في الشرق الأوسط على خلفية التصعيد الإقليمي”.

من جانبه، صرح قائد أركان الجيش الفلبيني، الجنرال فيليمون سانتوس الابن، بأن خطط الإجلاء هذه لا تطال العراق وإيران فقط بل و”نقاطا ساخنة” محتملة أخرى، بما فيها إسرائيل، مشيرا إلى أن مانيلا تعدل هذه الخطط كي تكون على استعداد لأي سيناريوهات.