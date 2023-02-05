الرئيس رشيد:الصومال دولة متطورة و” لازم أزوره”

الرئيس رشيد:الصومال دولة متطورة و” لازم أزوره”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأحد، السفير الصومالي لدى العراق ليبان شيخ محمود .وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أنه “في مستهل اللقاء نقل السفير محمود دعوة رسمية إلى الرئيس من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لزيارة الصومال، فضلاً عن تحياته وشكره لمواقف العراق الإيجابية دائماً مع الصومال، وتمنيات الرئيس الصومالي بأن يُعاد افتتاح السفارة العراقية في مقاديشو، مشيراً إلى عمق علاقات الأخوة والتعاون المشترك ورغبة بلاده في تعزيزها بمختلف الميادين”.وتابع البيان، أن “رئيس الجمهورية حمّل السفير الصومالي تحياته إلى الرئيس حسن الشيخ المحمود، مؤكداً تقدير فخامته للعلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وضرورة تطويرها سيما في المجالات الزراعية والتجارية والثروة الحيوانية لما فيه مصلحة الشعبين الصومالي والعراقي”. 

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