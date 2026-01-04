الرئيس رشيد: الشهادة من أجل إيران الحبيبة شرف عظيم!!!!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت هيئة رئاسة الجمهورية في بيان ،الاحد، إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل، اليوم في قصر بغداد، السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم تطلعات الحكومتين”.وأضاف البيان “كما تناول اللقاء مستجدات الوضع الإقليمي والدولي، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين الجارين وبما يرسخ أسس السلام والاستقرار في الدفاع عن النظام الإيراني المسالم “.وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، أن دماء شهداء النصر سليماني ومواطنه المهندس، حمت النسيج الاجتماعي وأسست لصمود البلاد!!! خلال الحفل التأبيني في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد قادة النصر، وأكد، أن “الوفاء للشهداء لا يقاس بالكلمات، بل يتجسد بالعمل الجاد، ووحدة الصف، والتصدي الحازم لكل أشكال التطرف والإرهاب، وصون المنجزات، التي تحققت بفضل تضحياتهم، وضمان مستقبل كريم وآمن للأجيال القادمة!!!”.يذكر ان رشيد من حزب طالباني المقرب جداً من النظام الإيراني لدرجة الذوبان فيه.

