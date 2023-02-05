الرئيس رشيد يؤكد على أهمية الأمن والاستقرار في البلاد

الرئيس رشيد يؤكد على أهمية الأمن والاستقرار في البلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاحد، أهمية دعم الامن والاستقرار في البلاد وترسيخه، فيما أشار الى ضرورة استثمار الاستقرار الذي يشهده البلد بعد دحر الإرهاب.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم،  في قصر بغداد، وفد دار الإفتاء العراقية”.وأكد رئيس الجمهورية بحسب البيان على “أهمية دعم الأمن والاستقرار في البلاد وترسيخه”، منوهاً الى “الدور الذي يضطلع به رجال الدين في إشاعة روح المحبة والتعايش السلمي بين جميع المكونات والاطياف تحت سقف الوطن والمصلحة العليا لجميع المواطنين، وتبنّي الخطاب المعتدل ودعم الحوار على أساس الاحترام المتبادل”.وشدد رشيد على “ضرورة استثمار الاستقرار الذي يشهده البلد بعد دحر الإرهاب، وذلك من خلال تكاتف الجميع، والانطلاق نحو تعزيز الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين والارتقاء بالأحوال الاقتصادية ومواصلة مسيرة البناء والاعمار خصوصا في مجال البنى التحتية الأساسية المرتبطة باحتياجات المواطنين”.من جانبهم، قدّم أعضاء الوفد الضيف الشكر والتقدير إلى الرئيس على حفاوة الاستقبال، مؤكدين “استمرار دار الافتاء وكوادرها في محاربة الأفكار الهادفة إلى شق وحدة الصف العراقي وتشويه صورة الإسلام والمسلمين”، مثمّنين “طروحات الرئيس رشيد وجهوده في ترسيخ التعايش السلمي بين جميع الاطياف والمكونات”.

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