الرئيس رشيد يتسلم أوراق اعتماد سفراء فرنسا والفلبين واستراليا

الرئيس رشيد يتسلم أوراق اعتماد سفراء فرنسا والفلبين واستراليا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تسلّم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين ،في قصر بغداد، أوراق اعتماد السفراء الجدد لكل من الفلبين تشارلي باكنيان مانانجان، وأستراليا غلين اندرو مايلز، وفرنسا باتريك دوريل، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين.وأكد الرئيس، خلال لقاء السفراء كل على حدة، حسب بيان لرئاسة الجمهورية ، أن “العراق يواصل العمل لتعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي على أسس التعاون في مختلف المجالات سيما الاقتصادية والتجارية، والتنسيق والعمل المشترك من أجل إرساء الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة”.وأعرب “عن تمنياته للسفراء بالنجاح والتوفيق في مهام عملهم الجديد وبما يعزز علاقات الصداقة بين العراق وبلدانهم”.من جانبهم، أعرب السفراء حسب البيان” عن تطلع بلدانهم لتعزيز العلاقات القائمة مع العراق وتنميتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

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