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ائتلاف المالكي:إخراج القوات الأمريكية من العراق بقرار حكومي
وزير الداخلية:حدود العراق مع إيران “مؤمّنة من خلال الكاميرات ” !
الرئيس رشيد يتسلم أوراق اعتماد سفراء فرنسا والفلبين واستراليا
إنطلاق فعاليات معرض ومؤتمر طاقة العراق بنسخته التاسعة بمشاركة 180 شركة محلية وعالمية
جولة تفقدية جوية للقائد العام من صحراء صلاح الدين إلى غرب نينوى
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بايدن يدعو نتانياهو بعمل خطة هجومية على رفح قابلة للتنفيذ
توقعات بفوز بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية في الشهر المقبل
نتانياهو يضرب التحذيرات الدولية عرض الحائط في هجوم قواته على مدينة رفح
الأمم المتحدة ” قلقة” بسبب تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه رفح
روسيا تتهم أمريكا بإسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين
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إنطلاق فعاليات معرض ومؤتمر طاقة العراق بنسخته التاسعة بمشاركة 180 شركة محلية وعالمية
اليوم..سعر صرف الدولار=153250 ديناراً
وزارة الكهرباء:لن نستطيع التحدث مع إيران أو حتى انتقادها جراء عدم التزامها بالعقود المبرمة معها في توريد الغاز
تركيا تطالب حكومة السوداني بالإسراع في إنجاز طريق التنمية لكن دون تزويد العراق بحصته العادلة من مياه نهري دجلة والفرات
السوداني يؤكد على تعظيم موارد هيئة الإعلام والإتصالات
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CIA:الحشد الشعبي المجرم الأول في الاتجار بالبشر في العراق وإجراءات الحكومة ضعيفة تجاه منع ذلك
“المقاولة”الحشدوية تدعو إلى ” الجهاد التاريخي “!
أكثر من (4) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد في الشهر الماضي
السوداني لم يتجرأ أمام وزير الدفاع التركي ويقول له “كفى انتهاكا لسيادة العراق”
العراق يرفض التنازل عن عرش الفساد عالمياً
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- اذاعة INN