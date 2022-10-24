الرئيس رشيد يتلقى دعوة من السيسي لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ

الرئيس رشيد يتلقى دعوة من السيسي لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الاثنين، دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور قمة قادة العالم.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق وليد محمد إسماعيل”، مبيناً أن “السفير المصري سلّم خلال اللقاء رئيس الجمهورية رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في قمة قادة العالم التي ستعقد في شرم الشيخ في دورتها (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ”.وأكد الرئيس المصري في رسالته، بحسب البيان، على “أهمية تحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض لتطبيق أهداف اتفاق باريس”، مشيراً الى أن “تغير المناخ يعتبر التحدي الأصعب الذي يواجهه العالم حالياً، وهو ما يتطلب تكاتف جهود الدول جميعاً لتمكين الدول النامية من القيام بدورها في هذا المجال”.وأشاد السيسي “بجهود العراق في ملف تغير المناخ”، داعياً إلى “التنسيق والعمل المشترك بين البلدين ودعم جهود مصر الهادفة إلى الوصول لنتائج شاملة وطموحة تصب في مصلحة دول المنطقة وشعوبها وتعزز المساعي العالمية لمواجهة تغير المناخ”.فيما لفت الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، إلى أن “عمق العلاقات التاريخية مع جمهورية مصر العربية وأهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي البنّاء على مختلف الصعد تحقيقاً لتطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والرفاه”.

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