الرئيس رشيد يتمنى الألتزام بالدستور “لتحقيق الرفاهية”

الرئيس رشيد يتمنى الألتزام بالدستور “لتحقيق الرفاهية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاحد، ان الالتزام بالدستور وتجاوز حقبة التفرد بالحكم هي الأساس لتحقيق الرفاه.وقال رئيس الجمهورية في بيان: “نُبارك لجميع أبناء شعبنا بحلول السنة الجديدة ونتمنى أن تكون سنة حافلة بالإنجازات بعدما اختتمنا سنة 2023 بإجراء الانتخابات المحلية بنجاح، وهو ما يدفع للعمل نحو مزيد من التعاون لترسيخ الأمن والاستقرار من أجل توفير المناخ المناسب لتقديم الخدمات وتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمارات بعدما تحقق من انتصارات كبيرة على الإرهاب”.واكد ان ” الالتزام بالدستور ودولة المؤسسات وتجاوز حقبة التفرد بالحكم ستكون الأساس المتين لتحقيق الرفاه والسلام لشعبنا، وتمكين العراق من ممارسة دوره اللائق به في المجتمع الدولي الذي سعينا بجد خلال سنة 2023 على ترسيخه من خلال الحضور القوي في المؤتمرات والفعاليات الدولية وفي زياراتنا الخارجية التي مدت جسور التواصل مع دول وشعوب يمكن التعاون معها لتطوير الكثير من القطاعات في العراق والاستفادة من تجاربها في بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وبناء منظومة علاقات دولية أكثر تطورا”. وتابع :”نجدد دعواتنا وأمنياتنا بانهاء كل أشكال العنف والصراعات في المنطقة والعالم، وتمنياتنا وسعينا دائماً من أجل انتهاء محنة ومعاناة المواطنين الفلسطينيين في غزة حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة”.

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