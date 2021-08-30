الرئيس صالح:الانتخابات يجب أن تكون نقطة انطلاق لحلول الأوضاع الراهنة

الرئيس صالح:الانتخابات يجب أن تكون نقطة انطلاق لحلول الأوضاع الراهنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق رئيس الجمهورية برهم صالح، امس الأحد، مجددا حول قمة بغداد التي عقدت أمس، بحضور تسع دول عربية ودولية.وقال صالح خلال كلمته بملتقى الرافدين للحوار : إن “أتون النزاعات والتوترات المستحكمة في المنطقة قادت الى حقيقة واحدة، وهي أن الكل متضرر ولا أحد فائز فيها”.وأضاف أن “في الأمس شهدنا حدثا مهما بانعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة”، مشيدا بـ”جهود رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في تنظيم اجتماع مؤتمر بغداد”.وتابع  إن “المنطقة بحاجة إلى منظومة جديدة تستند إلى المشتركات” لافتاً إلى أن “الانتخابات يجب أن تكون نقطة انطلاق لحلول الأوضاع الراهنة”.وأوضح صالح ان “انهيار المنظومة الإقليمية في المنطقة وراء استحكام ازماتها”، مؤكدا على وجود بحاجة ماسّة لمنظومة جديدة، منظومة عمل سياسية وامنية واقتصادية لمواجهة تحديات العصر من الإرهاب وتقلبات الاقتصاد والتغيرات المناخية الخطيرة”.

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