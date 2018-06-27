الرافدين يطلق مبادرة”تكاتف”

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، التوصل الى شراكة مع جهات من أجل تسهيل سهل العمليات المالية وتخفيف عبء المراجعات المعقدة، معلنا إطلاق مبادرة “تكاتف”.وقال المصرف في بيان ، إنه “بدأ مبادرة (تكاتف) لتطوير واقع المدفوعات والنهوض بالخدمات المالية التي تقدم الى جميع شرائح المجتمع على هامش معرض (جتكس) السنوي الدولي للتكنولوجيا الذي افتتح في معرض بغداد الدولي”.وأوضح، أن “المبادرة عبارة عن شراكة مابين مصرف الرافدين والشركة العامة للبريد والتوفير وهيئة التقاعد العامة وشركات اخرى”. وأشار المصرف، إلى أن “المبادِرة تأتي لاعتماد احدث التقنيات المتطورة التي تسهل تقديم الخدمات المالية للمواطنين”.