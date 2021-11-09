الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف

الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف
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بغداد: شبكة اخبار العراق – اطلق مصرف الرافدين، الثلاثاء، وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الامنية والمتقاعدين.
وقال مصدر في المصرف ان التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.
واشار الى ان الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية والمتقاعدين

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