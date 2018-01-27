الرافدين يلغي الكفيل في سلفة المتقاعدين

الرافدين يلغي الكفيل في سلفة المتقاعدين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مصرف الرافدين، السبت، عن استخدام تقنية حديثة باعتماد بصمة المتقاعد في منح السلفة بدلا عن الكفيل.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان “استقطاع مبلغ سلفة المتقاعدين البالغة ثلاثة ملايين دينار يكون عن طريق تسلم المتقاعد راتبه الشهري بواسطة أدوات الدفع الالكتروني”.واضاف انه “تم استخدام هذه التقنية الحديثة باعتماد بصمة المتقاعد في منح السلفة بدلا عن الكفيل”، مشيرا الى ان “تنفيذ هذه الالية الالكترونية وليس يدوياً، احدثت طفرة نوعية وتطورا حديثا وقللت مخاطرها في عمل المصرف”

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