الرافدين ينفي سرقة ملياري دينار من أحد فروعه

بغداد/شبكة أخبارالعراق- نفى مصرف الرافدين الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام بشأن سرقة مبالغ مالية تصل الى 2 مليار دينار من احد فروع المصرف في بغداد . وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ، ان “بعض وسائل الاعلام تحدثت عن سرقة نحو 2 مليار دينار من احد فروعه في بغداد وهو رقم مبالغ فيه ومناف للحقيقة” . واضاف ان “المصرف وضمن الاعمال الرقابية والتفتيشية الدورية الخاصة لجرد الخزائن تم حصر نقص في بعض ربطات النقود الموجودة”، مشيرا الى ان “النقص في هذه الربطات تم احصاءه بحدود مئتي الف دولار واكتشف بعد ذلك ان النقص بذمة امين صندوق الفرع الذي تم تحييده وهو المسؤول عن ذلك الفعل” .واشار البيان الى انه “تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد ذلك المبلغ وقد تم فتح تحقيق ومحاسبة الموظفين المقصرين والمخالفين للضوابط الرقابية التي تمنع التلاعب بالأموال العامة “.