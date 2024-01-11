العراق يدعو من طهران لإيقاف العدوان الصهيوني على غزة

العراق يدعو من طهران لإيقاف العدوان الصهيوني على غزة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، الخميس، الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى تبني أربعة قرارات بشأن الأوضاع في غزة، مطالباً بدعوة الأمم المتحدة للتدخل الفوري لإيقاف العدوان الصهيوني والأعمال الحربية كافة.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان ، أن “المندلاوي دعا الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى تبني أربعة قرارات طرحها شخصياً خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع الأول للجنة فلسطين بالجمعية البرلمانية الآسيوية والتي تعقد أعمالها في العاصمة الإيرانية طهران”.وطالب المندلاوي دول وحكومات وبرلمانات الجمعية الآسيوية، بـ”دعوة الأمم المتحدة للتدخل الفوري لإيقاف العدوان الصهيوني والأعمال الحربية كافة، وفتحِ المعابرِ الحدوديةِ لإدخال المساعدات الإنسانية، إضافة لمقاطعة الكيان الصهيوني لما يرتكبه من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني، وخرقه اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة بشأن الأسرى وحماية المدنيين، ومخالفته نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما يقارب التسعين قراراً من قرارات مجلس الأمن الخاصة بالقضية الفلسطينية”.وشدد رئيس البرلمان العربي على “ضرورة تبني حكومة البلدان الآسيوية قراراً لرفض ووقف التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة وبشكل قطعي، وإنشاء صندوق آسيوي لإعمار قطاع غزة، فضلاً عن دعوة جميع دول العالم والمنظمات الدولية المشاركة في هذا الصندوق”.وثمن، “تضحيات وصمود الشعب الفلسطيني الصابر”، مؤكداً أن “الحل يكمن في استعادة حقوقه الكاملة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *