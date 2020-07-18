الخارجية:الربط الكهربائي الخليجي مع العراق بدعم أمريكي

الخارجية:الربط الكهربائي الخليجي مع العراق بدعم أمريكي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة الخارجية العراقية، السبت، تفاصيل جلسة مناقشات التعاون الاقتصادي، بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقالت الوزارة في بيان ، إن “جلسة مناقشات ثلاثية جمعت ممثلين عن حكومتي جمهورية العراق، والولايات المتحدة الأمريكية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ عقدت يوم أمس عبر الاتصال الفيديوي، لمناقشة موضوع مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي”.واضاف البيان أن “هذه الجلسة تأتي بتنظيم ودعم من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتهدف إلى العمل على إيجاد طريق فعال لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، علاوة على المضي قدما في تشجيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين العراقي والخليجي”.واشار إلى أن “الجلسة صدر عنها بيان مشترك تلخص بتجديد حكومة العراق، والولايات المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي دعمهم الكامل لمشروع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لربط الشبكات الكهربائية للعراق ومجلس التعاون الخليجي. إن الولايات المتحدة ملتزمة بتسهيل هذا المشروع، وتوفير الدعم حيثما تكون الحاجة”.ولفت البيان المشترك إلى أن “هذا المشروع سيوفر الطاقة الكهربائية الضرورية للمواطنين العراقيين، ويدعم التنمية الاقتصادية في العراق خصوصا في المحافظات الجنوبية”.وبين أن “حكومة العراق، ومجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة يتطلعون قدما لتعاون متزايد ووثيق في المجالات الاقتصادية، والطاقة بين الولايات المتحدة والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي؛ ليكون أساسا للسلام والتنمية والازدهار في المنطقة”.ودعت حكومة العراق، ومجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة إلى “التنفيذ السريع والكامل للتعهدات التي أصدرت عام ٢٠١٨ من قبل المجتمع الدولي في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة الإعمار في العراق”.

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