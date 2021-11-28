الكاظمي الرعديد يُشرك الجهة المتورطة في محاولة اغتياله بالتحقيق!!!

الكاظمي الرعديد يُشرك الجهة المتورطة في محاولة اغتياله بالتحقيق!!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت  ميليشيا عصائب أهل الحق، بزعامة الإيراني الأصل قيس الخزعلي، يوم الأحد، عن دورهم  في كشف  العمل الإرهابي في محاولة اغتيال الكاظمي المتورطه فيه أصلا .وقال عضو القيادي في الميليشيا سعد السعدي، في حديث صحفي، ” لقد اجتمعنا مع الكاظمي  بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بمشورة من قائد قوات القدس اسماعيل قاآني، وبحثنا حادث محاولة  الاغتيال”.واشار  السعدي إلى أن “الكاظمي طلب  منا أن نكون جزء من عملية التحقيق في الحادث وتمثيل في لجنة الكشف عن ملابسات الحادث”، .وتعرض الكاظمي لمحاولة اغتيال في 7 /11/2021 عبر ثلاث طائرات مسيرة محملة بمتفجرات إيرانية ؛ تم إسقاط اثنتين منها، وسقطت الثالثة على مقر إقامته وسط بغداد، ما تسبب بإصابة عدد من حراسه.يذكر ان ميليشيا الحشد سبق وأن اهانت الكاظمي مرات ومرات ووضعت صوره تحت اقدامهم امام وسائل الاعلام وتهديده بقص صيوان أذنه دون ان يتخذ اي إجراء قانوني ضدها خوفا منهم وهو القائد العام باعتبار “الحشد مرتبط به بموجب القانون” ولم يعمل وفق قاعدة من “أمن العقاب أساء الأدب”.

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