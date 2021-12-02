الركض باتجاه القافية

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
تحالف الفتح:الصدر وافق على كل إملاءات الإطار التنسيقي
الصدر للإطار التنسيقي:وحدة البيت الشيعي أهم من وحدة العراق!!!!!!!!!
الإطار التنسيقي:محاولات لإعادة النظر بنتائج الانتخابات
التيار الصدري:سنكون تحت لواء البيت الشيعي خدمة لمشروع المقاومة!
حكومة الإقليم تعلن عن عودة الوجبة/6 من المهاجرين الكرد إلى أربيل
-
- عربية ودولية
ترامب:الولايات المتحدة فقدت نفوذها العالمي تحت إدارة بايدن
البنتاغون يعلن عن تكثيف تواجد بلاده العسكري لمواجهة روسيا والصين
لبنان..قطع الطرقات احتجاجاً على سوء المعيشة
الصحة العالمية تدعو دول العالم إلى عدم إغلاق حدودها جراء المتحور الجديد من” كوفيد”
أمريكا:كل الخيارات مطروحة تجاه الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
وزارة التخطيط:ارتفاع معدل التضخم السنوي في العراق إلى (6.8%)
وزارة النفط:أكثر من (7) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر تشرين الثاني الماضي
سياسي كردي:ضعف الكاظمي وراء فساد حكومة الإقليم ومعاناة الشعب الكردي
وزارة النفط:نعمل على رفع الطاقة الإنتاجية لمصفى بيجي إلى (280)ألف برميل يومياً
نائب سابق:العراق مهدد بأمنه الغذائي
-
- رياضية
- تحقيقات
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
مفوضية الانتخابات تعلن عن تطابق النتائج الانتخابية مع الإكتروني والاعتراضات الولائية لاقيمة لها
-
- متابعات خاصة
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
-
- منوعات
- صورة وتعليق
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
-
- اذاعة INN