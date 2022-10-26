الرميحي:البصرة جاهزة لاستضافة خليجي 25 بنسبة 95%

الرميحي:البصرة جاهزة لاستضافة خليجي 25 بنسبة 95%
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن اتحاد الخليج لكرة القدم، الاربعاء، أن البصرة جاهزة لاستضافة بطولة خليجي 25 بنسبة 95%، فيما أشار إلى تميز طواقم البطولة التحكيمية.وقال الامين العام للاتحاد جاسم الرميحي لوكالة الأنباء الرسمية، إن “هناك زيارات متكررة للعراق بشأن بطولة خليجي 25″، مشيرا الى أن “البطولة ستقام في البصرة”.وأضاف، أن “البصرة جاهزة لاستضافة البطولة بنسبة 95%”، مبينا أنه “تم اختيار طواقم تحكيمية وادارية  مميزة”.وتابع الرميحي، أن “توجيه الدعوات يعود للاتحاد المنظم بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي”، لافتا الى أن “شخصيات مميزة ستحضر البطولة من بينهم رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو”.

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