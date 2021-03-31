الرياضة النيابية تؤكد على قدرة العراق باستضافة خليجي 25

الرياضة النيابية تؤكد على قدرة العراق باستضافة خليجي 25
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الشباب والرياضة النيابية، الثلاثاء، قدرة العراق على استضافة خليجي 25 في محافظة البصرة.وقال رئيس اللجنة عباس عليوي، إن “أهمية هذه البطولة تكمن في أنها تجمع الاشقاء الخليجيين”، مؤكدا “قدرة  الحكومة العراقية والحكومة المحلية في محافظة البصرة على إقامة هذا المحفل الرياضي”.وأضاف، أن “لجنة الشباب والرياضة النيابية ستكون عاملا مساعدا في استضافة خليجي 25 في محافظة البصرة، وأن الجمهور العراقي يستحق احتضان هذا النشاط الرياضي”، لافتا الى “أهمية أن تدعم الاتحادات الرياضية الخليجية هذا النشاط المهم واقامته في العراق”.وأعرب عليوي عن شكره “لموقف الاشقاء في قطر لعدم رغبتهم باستضافة خليجي 25 كبديل للعراق، ما يمثل دعما وقوة للاتحادات الخليجية في الموافقة على استضافة العراق للبطولة”.ودعا عليوي “الاعلام الرياضي والنجوم الرياضيين الى التكاتف من اجل تعزيز دور العراق باستضافة بطولة خليجي 25 التي تمتاز بنكهة خاصة لدول المنطقة وللعراق”، متمنيا أن “تمضي الأمور على اكمل وجه بهذأ الشأن”.وأشار الى أن “لجنة الشباب والرياضة النيابية ستتواصل مع دول الخليج بهدف استضافة البطولة في العراق”.وكان الاتحاد القطري لكرة القدم، قد اعتذر أمس الاثنين، عن استضافة خليجي .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *