الزاملي:تدقيق السير الذاتية لمرشحي رئاسة الجمهورية بعيداً عن “التدخلات السياسية”

الزاملي:تدقيق السير الذاتية لمرشحي رئاسة الجمهورية بعيداً عن “التدخلات السياسية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، السبت، اعتماد البيانات والأحكام والقيود المثبتة على كل مرشح لرئاسة الجمهورية “بعيداً عن كل الميول والاتجاهات او التاثيرات الخارجية او الداخلية”.وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، أن “الزاملي ترأس الاجتماع الموسع لتدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية والمزمع الإعلان عنها بعد يومين من الآن، على أن يتم التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية رسمياً خلال الجلسة الثانية للدورة الخامسة النيابية يوم الاثنين 7 شباط 2022 من الأسبوع المقبل” .وأضاف البيان أنه “جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى مجلس النواب بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس هيئة النزاهة ونائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وأعضاء الأمر الديواني، مناقشة وتدقيق جميع ملفات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والبالغ عددهم 26 مرشحاً، من حيث القيود الجنائية وموقفهم من المساءلة والعدالة والشهادات العلمية ونزاهتهم”.وشدد الزاملي على “ضرورة اعتماد الوثائق والشهادات والسير الذاتية بكل مهنية وشفافية، وإبعاد أي نوع من أنواع الضغوط السياسية التي قد تمارس على الجهات ذات العلاقة لمنعها من أداء الواجبات المكلفة بها”، مؤكداً أن “الجميع وضع ثقته الكاملة بهذه الجهات بتطبيق المعايير المهنية على جميع المرشحين على حد سواء وبشكل يختلف عما كان معمولاً به في السابق”.وأشار الى “اعتماد مجلس النواب جميع الآليات والإجراءات والبيانات والأحكام والقيود المثبتة على كل مرشح بعيداً عن كل الميول والاتجاهات والرغبات أو التأثيرات الخارجية أو الداخلية”، منوهاً أن”التهم الموجهة ضد المرشحين أو كل ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي لا تعنينا بقدر اعتمادنا حصراً على القرارات القضائية الباتة بحق كل المرشحين”. 

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